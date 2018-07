Maxime Martin et les Belges prêts à jouer un rôle aux 24 Heures de Spa-Francorchamps !

Seize de nos compatriotes participeront aux 24 Heures de Spa-Francorchamps ce week-end (28-29 juillet). Et bon nombre d’entre eux peuvent prétendre à la plus haute marche du podium. S’ils ne sont plus aussi présents qu’il y a quelques années, les pilotes belges font toujours partie des valeurs sûres des 24 Heures de Spa-Francorchamps. Cette année encore, bon nombre d’entre eux font ainsi partie des favoris. Notamment le dernier vainqueur belge en date, Maxime Martin. Victorieux en 2016 avec BMW, il est passé chez Aston Martin cet hiver. Souvent bien placé, Maxime Soulet espère accrocher sa première victoire avec Bentley. Un espoir partagé par les deux pilotes officiels Audi Dries Vanthoor et Frédéric Vervisch. Enfin, Laurens Vanthoor, le grand frère de Dries, espère bien permettre à Porsche d’accrocher son premier succès dans nos Ardennes depuis 2010.

À noter également la présence du local Bertrand Baguette, qui se chargera du baptême du feu de la Honda NSX GT3 aux 24 Heures et pourrait jouer un rôle en Pro-Am si la fiabilité est au rendez-vous. Une catégorie où Louis Machiels (Ferrari) fait figure clairement parmi les favoris. On y retrouvera aussi le seul équipage 100% belge composé de Tim Verbergt, Koen Wauters, Sam Dejonghe et Nicolas Van Dierendonck, sur l’Aston Martin du Brussels Racing.

Pour terminer, Bernard Delhez (Lamborghini) et Christian Kelders (Audi) seront de la partie en Am Cup. Sarah Bovy (Lamborghini) fait son retour dans le Groupe National. Une catégorie où Pierre-Yves Pâque et Grégory Paisse (Porsche) tenteront de renouveler leur succès de 2017.

Source: Belga