Les 24 Heures de Spa-Francorchamps s’annoncent plus indécises que jamais !

Avec soixante-trois voitures engagées, treize constructeurs représentés et plus de deux cents pilotes au départ, la septantième édition des 24 Heures de Spa-Francorchamps, qui aura lieu ce week-end (28-29 juillet), s’annonce à nouveau très disputée. Depuis le passage aux GT3 en 2011, le succès des 24 Heures de Spa-Francorchamps ne se dément pas. L’épreuve phare de la Blancpain Endurance Cup continue d’attirer les plus prestigieux constructeurs et cette édition de déroge pas à la règle. Audi, Mercedes, Porsche, Ferrari, Aston Martin, BMW, Lamborghini, Bentley, Nissan, McLaren ou encore Lexus peuvent en effet prétendre à la victoire finale !

Sur les soixante-trois équipages engagés, une bonne vingtaine semblent capables de s’imposer et ainsi succéder au trio Haase/Gounon/Winkelhock (All-Fra-All), vainqueur l’an dernier sur une Audi R8 de l’équipe française Saintéloc.

L’édition 2017 avait d’ailleurs été très indécise, six voitures terminant la course dans le tour du leader. Du jamais vu ! Et tout semble indiquer que le scénario pourrait se répéter au vu du plateau annoncé. Outre les références du GT, il faut aussi préciser la présence d’anciens pilotes de F1, dont Rubens Barrichello qui fera ses débuts aux 24 Heures, de DTM et des vainqueurs des 24 Heures du Mans.

Deux séances d’essais libres auront lieu dans la journée de jeudi. Les qualifications se tiendront en début de soirée, juste avant la séance d’essais nocturne. Les vingt équipages les plus rapides en qualifications reprendront la piste le vendredi soir pour disputer la Super Pole. Le départ des 24 Heures sera donné samedi sur le coup de 16h30.

