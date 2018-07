Jupiler Pro League: un 4e changement autorisé en prolongation, deux cartes jaunes possibles sur une même phase

Les directives pour la saison 2018-2019, quelques modifications aux lois du jeu et le fonctionnement du ‘VAR’, l’assistance-vidéo, ont été présentés aux représentants des équipes de Jupiler Pro League, mardi au Centre national de Tubize Johan Verbist, le patron de l’arbitrage belge, au nom du Referee Department de l’Union belge de football, a détaillé quelques points de règlements, comme celui qui permet un remplacement supplémentaire durant des prolongations en Coupe de Belgique (même si tous les changements n’avaient pas été effectués durant le temps réglementaire).

Point important aussi, une même phase pourra coûter deux cartons jaunes (ou rouges) si l’arbitre a laissé l’avantage sur une première faute. L’action se poursuit et si une deuxième faute est commise, l’auteur de la première faute non sifflée pourra écoper d’une carte jaune (ou rouge). La seconde faute pourra être passible d’un carton jaune aussi, au même joueur le cas échéant qui sera dès lors exclu. Et si ce même joueur a commis les deux fautes, il peut très bien écoper d’un carton jaune sur sa première faute, puis d’un carton rouge sur sa deuxième faute, mais dans ce cas, son premier carton jaune comptera toujours dans les décomptes.

Il sera également demandé que l’assistant ne lève pas son drapeau en cas de doute et ne lève son drapeau que quand l’attaquant a complètement pris le dessus sur la défense pour signaler un hors-jeu. De même l’arbitre laissera la phase de jeu jusqu’au but marqué, ainsi s’il apparaît qu’il n’y a pas hors-jeu, le but peut-être validé. Ceci pour éviter que les joueurs s’arrêtent systématiquement quand le drapeau se lève. « Clairement quand l’arbitre ne siffle pas, le jeu continue », a insisté Johan Verbist.

Plus anecdotique, les rentrées en jeu spectaculaires ne seront plus permises.

La saison 2018-2019 de la Jupiler Pro League reprend vendredi par un duel entre le Standard et La Gantoise.

Source: Belga