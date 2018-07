Incendies en Grèce – 24 morts en une nuit dans des feux de forêt hors de contrôle non loin d’Athènes

Au moins 24 personnes sont décédées dans les violents feux de forêt à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de la capitale grecque Athènes, selon la radio publique ERT citant les services d’urgence et les hôpitaux locaux. Le bilan n’a cessé de grimper tout au long de la nuit. Plus de 150 personnes ont été blessées et beaucoup de victimes présentent un état grave. Les pêcheurs, garde-côtes et touristes en bateaux sont venus en aide à près de 700 personnes depuis les plages et pitons rocheux, où les résidents tentaient d’échapper aux flammes, rapporte encore la radio. La plupart des victimes ont été piégées dans le secteur de la localité balnéaire de Mati, à 40 kms au nord-est d’Athènes, « à leur domicile ou dans leurs voitures », a indiqué le porte-parole du gouvernement grec, Dimitris Tzanakopoulos.

La plupart des incendies, qui partent de plusieurs foyers dans la province de l’Attique, ont échappé à tout contrôle en cours de nuit en raison des vents violents à plus de 100km/h.

Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, qui était en déplacement en Bosnie, est retourné dans la capitale grecque après avoir été informé de la situation.

Le pays a activé le mécanisme européen de protection civile, l’Espagne, Chypre et les USA ont offert de l’aide au pays méditerranéen.

Source: Belga