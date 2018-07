Eden Hazard et Kevin De Bruyne parmi les 10 nommés au titre de Joueur FIFA de l’année

Eden Hazard et Kevin De Bruyne figurent parmi les 10 candidats au titre de ‘The Best – Joueur FIFA’ de l’année. La liste des nommés a été dévoilée mardi par la Fédération internationale de football. Les autres candidats sont le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid puis Juventus), l’Anglais Harry Kane (Tottenham Hotspur), l’Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), le Croate Luca Modric (Real Madrid), l’Egyptien Mohammed Salah (Liverpool) et les champions du monde français Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et Raphaël Varane (France/Real Madrid).

Plus tôt dans la journée, le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martinez avait été intégré à la liste des candidats au titre d’Entraîneur de l’année.

Les nommés ont été désignés par un jury de onze illustres légendes de la FIFA dont Fabio Capello, Didier Drogba, Kaka, Lothar Matthäus, Alessandro Nesta et le Brésilien Ronaldo sur base des performances enregistrées entre le 3 juillet 2017 et le 15 juillet dernier.

Le vainqueur sera désigné par le public (qui peut voter en ligne jusqu’au 10 août), des journalistes, les capitaines et les entraîneurs des équipes nationales. Le lauréat sera connu le 24 septembre lors d’une soirée de gala à Londres.

L’an passé, Cristiano Ronaldo avait été récompensé.

Source: Belga