Budget fédéral: la FEB voit « plus de points positifs que de points négatifs »

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) voit « plus de points positifs que de points négatifs » dans l’accord pour le budget fédéral présenté mardi par le gouvernement Michel. L’accélération de la dégressivité des allocations de chômage est un plus considérable pour les employeurs, mais ceux-ci restent inquiets quant à l’exécution concrète de ces mesures. « Il est positif qu’une série de dossiers qui hypothéquaient le travail du gouvernement, comme Arco et Belfius, aient été débloqués. Il est également une bonne chose que des mesures aient été prises en vue de guider un plus grand nombre de demandeurs d’emploi vers les métiers en pénurie », a déclaré Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB.

L’accélération de la dégressivité des allocations de chômage est « une mesure importante en vue de lutter contre les pièges à l’emploi », selon la FEB. « Il importe que la mesure soit budgétairement neutre », souligne toutefois l’organisation.

« En encourageant, par le biais d’une prime, les demandeurs d’emploi à suivre une formation conduisant à l’exercice d’un métier en pénurie, nous faisons d’une pierre deux coups: plus d’emploi dans les secteurs qui ont vraiment besoin de main-d’œuvre. Ces demandeurs d’emploi trouveront en effet plus rapidement un travail. »

La FEB s’inquiète néanmoins de l’exécution concrète des mesures du deal pour l’emploi et surtout des mesures budgétaires. Au cours des prochaines semaines, elle examinera donc les textes de plus près afin de vérifier s’ils n’ont pas pour effet d’augmenter les coûts des entreprises.

