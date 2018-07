Basket – NBA – Nowitzki resigne pour une 21e saison à Dallas, Tony Parker est officiellement un Hornet

L’Allemand Dirk Nowitzki, qui a fêté ses 40 ans en juin, a prolongé pour une 21e saison son contrat avec les Dallas Mavericks, devenant le premier joueur de NBA à enchaîner autant de saisons avec une même équipe. Seul joueur non-Américain dans l’histoire de la NBA à avoir marqué plus de 30.000 points, Nowitzki va donc dépasser Kobe Bryant qui a enchaîné 20 saisons avec les Los Angeles Lakers (1996-2016).

Il avait été drafté 9e en 1998 par les Milwaukee Bucks mais avait rejoint immédiatement Dallas dans le cadre d’un échange entre les deux franchises.

Elu MVP de la saison 2006-2007, il a également été MVP des play-offs 2011 et a été 13 fois All Star.

Le quadruple champion NBA (2003, 2005, 2007 et 2014) français Tony Parker est par ailleurs officiellement devenu lundi membre des Charlotte Hornets, rejoignant la franchise de la conférence Est après 17 saisons avec les San Antonio Spurs à l’Ouest.

TP, âgé de 36 ans, aurait signé pour deux saisons et 10 millions de dollars, selon les médias américains.

Drafté par la franchise texane en 28e position en 2001, TP était devenu un élément clé des Spurs, aux côtés de Manu Ginobili et Tim Duncan. Mais la saison passée, Dejounte Murray (21 ans) a pris de l’importance dans le cinq majeur de Gregg Popovich.

Source: Belga