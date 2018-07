VIDEO. Un chien chante du Britney Spears et rencontre un large succès

Une vidéo montre un chien en train de littéralement chanter la mélodie de «Toxic», de Britney Spears. Des images qui ont été rapidement relayées sur la toile.

Le tube de 2003 «Toxic», interprété par la chanteuse Britney Spears, est certainement encore gravé dans la tête de pas mal de personnes. En l’occurrence, ça a l’air d’être le cas de ce chien, qui semble connaître la mélodie pas cœur. Ses prouesses vocales ont été filmées par son propriétaire, qui a rapidement publié la vidéo sur les réseaux sociaux.

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD — matt (@matthardn) July 21, 2018

La mélodie «chantée» par le chien correspond en fait à la mélodie jouée par les violons dès le début du morceau.

Cette courte vidéo du chien a été vue plus de 4 millions de fois et partagée plus de 160.000 fois. Le maître du chien n’a pas hésité à taguer Britney Spears dans une autre publication. Espérons que la chanteuse puisse voir cette version de son morceau qui est pour le moins étonnante.

« Hey @britneyspears quoi d’neuf, frangine? »

La toile s’est rapidement emparée du phénomène en partageant la vidéo en masse.

that video of the dog howling nd it sounds like toxic by Britney Spears has made my entire week and it’s only monday — katie (@glttrfreeze) July 23, 2018

« Cette vidéo du chien dont le cri ressemble à Toxic de Britney Spears a fait ma semaine, et on n’est que lundi »

This dog is the ultimate Britney Spears karaoke partner https://t.co/0MRZvMoDkh — Elizabeth Ho (@RealElizabethHo) July 23, 2018

« Ce chien est le parfait partenaire de karaoké pour du Britney Spears »

Dog apparently singing Britney Spears' 'Toxic' is Twitter hit https://t.co/nKMjc1TueN — Fox News (@FoxNews) July 23, 2018