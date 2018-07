VIDEO. Des milliers de sardines filmées en train de sauter hors de l’eau

Un pêcheur taïwanais a filmé des milliers de sardines sautant frénétiquement en dehors de l’eau pour échapper à des prédateurs.

Lu Jingway a assisté à une scène surréaliste le 20 juillet dernier. Alors que ce pêcheur se trouvait dans le port de Keelung’s Bisha à TaiPei, la capitale taïwainaise, il a filmé un mouvement particulier de poissons. Comme on peut l’apercevoir sur les images, des milliers de sardines se sont mises à sauter hors de l’eau. « C’est tellement effrayant. je suis attaquée par des poissons! », peut-on entendre dire le jeune homme de 31 ans sur la vidéo.

Watch the moment thousands of sardines jumped out of the water in a fishing port in Taipei, Taiwan https://t.co/H5O7PacaAS pic.twitter.com/EThv1mOU1f

— CNN (@CNN) 23 juillet 2018