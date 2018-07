Pour éviter le gaspillage, ils servent des aliments destinés à être jetés lors de leur mariage

Un couple de Leeds, en Angleterre, a décidé de poursuivre son engagement écologique jusqu’à son repas de mariage en proposant à ses invités un repas constitué de denrées invendables.

Avec 88 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année à travers l’Europe, soit 173 kilos par personne, la lutte contre le gaspillage alimentaire est loin d’être terminée. Un couple de Britanniques a décidé de montrer l’exemple lors d’un jour bien particulier: leur mariage.

Un festin de roi

Cherie Harris et Jaimes Mainwaring ont ainsi décidé de donner une seconde vie à des aliments destinés à la poubelle et d’en constituer leur repas de noces. Pour mettre en place ce projet, le couple a ainsi fait appel à la coopérative The Real Junk Food Project. Cette dernière récupère les aliments invendables en supermarché, ou en restaurant, mais toujours bons à la consommation.

Fonctionnant avec les denrées qu’elle reçoit au jour le jour, l’association n’était donc pas en mesure de prévoir à l’avance ce qui serait disponible pour le repas du mariage malgré la commande passée un an avant. Le jour J, les invités ont finalement pu découvrir un buffet composé de bols de tortillas et de salade mexicaine, épinards et pois chiches, poulet, bacon, ratatouille… et une tour de donuts en guise de dessert.

L’expérience a été une réussite. Les mariés ont néanmoins attendu après le repas pour prévenir leurs 140 convives de leur geste. « Ils ont été surpris mais aussi très impressionnées. La nourriture était absolument sublime et nous a fait passer une bonne journée. Nous n’aurions pas pu demander mieux », a confié Cherrie.

Ecologique et économique

Outre l’aspect écologique, Cherie Harris et Jaimes Mainwaring ont également fait une véritable économie. Seul le travail des chefs, et non la nourriture, leur a été facturé par la coopérative, leur laissant une facture de cinq euros par personne uniquement.

« Ce qui est merveilleux, c’est que nous avons pu utiliser notre mariage pour faire passer le mot sur le gaspillage alimentaire et faire réfléchir les gens à limiter leurs déchets et réutiliser leurs restes », a expliqué la marié qui portait également une robe réalisée à partir d’extraist de bambou. Le buffet a en effet permis d’ économiser 35 kilos de déchets, c’est-à-dire 66.5 kilos d’émissions de CO2 soit l’équivalent de six jours d’électricité pour un ménage moyen.