Il y aura un 4e opérateur télécom sur le marché belge

Si un quatrième opérateur télécom veut se lancer en Belgique, il pourra dans un premier temps utiliser les réseaux existants de Telenet, Proximus et Orange via un système de «roaming national». Le gouvernement espère que l’arrivée d’un nouvel opérateur permettra de faire baisser les prix.

En conférence de presse, le ministre a rappelé que les prix des télécoms restent élevés et que l’utilisation de données mobiles en Belgique est parmi les plus basses en Europe. Avec un quatrième concurrent, les ménages pourraient bénéficier d’une réduction de 200 € par an en moyenne, assure le gouvernement.

Pour qu’un nouvel opérateur soit concurrentiel, ses services doivent être offerts sur tout le territoire ou presque. Mais la mise en place d’un réseau suppose de lourds investissements. Pour l’aider à se lancer, le futur candidat aura temporairement accès aux infrastructures de ses concurrents. Dès qu’il couvrira au moins 20% du territoire, par exemple dans les grandes villes, il pourra recourir au roaming national: les GSM de ses clients se connecteront automatiquement à l’antenne la plus proche, quel que soit son propriétaire. D’après l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), qui a récemment publié une étude d’impact, un quatrième acteur ne devrait «a priori pas déployer de réseaux 2G et 3G», mais il devrait bien déployer à la fois un réseau 4G et un réseau 5G.

Un opérateur intéressé

Le régulateur a confirmé mardi qu’une entreprise avait clairement manifesté son intérêt pour devenir le quatrième acteur du marché. Il refuse de donner un nom, mais beaucoup parlent du groupe français Iliad, qui vient de lancer une filiale en Italie où ses prix cassés ont séduit un million d’utilisateurs en à peine deux mois.

Outre l’ouverture du marché à un possible nouvel acteur, le gouvernement fédéral va imposer des obligations de couverture supplémentaires aux opérateurs mobiles, a annoncé le gouvernement. «Actuellement, la plus importante obligation consiste à couvrir 98% de la population à un débit de 3 Mbps à partir du 30 novembre 2019. Les obligations de couverture supplémentaire suivantes seront instaurées: 99,5% de la population à partir de 2021; 99,8% de la population à un débit de 3 à 6 Mbps après six ans; une obligation de couvrir les principales lignes de train.»