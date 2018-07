Etudiants du monde entier recherchent familles d’accueil belges

A travers son programme d’échanges interculturels, l’asbl YFU recherche des familles d’accueil bénévoles en Wallonie et à Bruxelles afin d’accueillir des étudiants du monde entier qui arriveront en Belgique dès la fin du mois prochain. Une expérience enrichissante tant pour les jeunes désireux de découvrir de nouveaux horizons que pour ceux qui souhaitent découvrir le monde tout en restant chez soi.

« Make the world your home » (« Faites du monde votre maison »), c’est ce que propose l’asbl YFU à de jeunes étudiants des quatre coins de la planète. Yaro, Paola, Dorka, Duygu, Farah, Maria, Fioretti… ne désirent qu’une chose : découvrir le monde et en particulier la Belgique. Agés de 15 à 18 ans, et originaires de pays comme le Mexique, la Suisse, l’Estonie, la Turquie, la Hongrie, la Pologne ou encore l’Equateur, ils ont fait le choix de passer l’année scolaire en Belgique et d’intégrer une école secondaire.

Une manière pour eux de découvrir la culture belge et d’apprendre ou de s’améliorer en français. Une expérience encadrée par l’asbl YFU, qui dans le cadre de son programme d’échanges interculturels créé en 1951 et active dans plus de 50 pays, est aujourd’hui à la recherche de familles d’accueils bénévoles prêtes à les accueillir.

Une expérience enrichissante

Alors que des dizaines d’étudiants devraient arriver en Belgique à la fin du mois d’août, l’asbl est pourtant toujours à la recherche de Belges prêts à les accueillir bénévolement durant un semestre ou une année afin de leur faire découvrir la culture nationale au quotidien. « L’expérience pour nous est très positive. Notre étudiante allemande est très ouverte, participe à la vie de famille, va facilement parler aux autres. Elle est très autonome et se rend à pied à l’école, proche de notre domicile. Elle est inscrite au club de volley de notre village ainsi qu’à la chorale », comme le confie une maman d’accueil qui a tenté l’expérience.

Une expérience bénéfique pour l’étudiant mais également pour la famille comme le confirme cette dernière. « C’est une aventure pleine de surprises. Nous découvrons la culture mexicaine et nos enfants connaissent maintenant quelques mots en espagnol.», explique de son côté la famille d’accueil de Paulina. « Cette année sera pour nous tous, une année inoubliable. Certes quelques difficultés ponctuent parfois notre routine mais avec juste un peu de douceur et de compréhension, il n’en ressort que du positif ! », confirme la famille d’accueil d’Alexis, hispanophone.

Les candidatures sont d’ailleurs ouvertes à toutes les catégories d’âges, familles classiques ou monoparentales, avec ou sans enfant. Chaque personne désireuse de partager son quotidien et d’échanger est invitée à se renseigner sur le site www.yfu-belgique.be.