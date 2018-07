Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Filipe (réf. 14990)

Je m’appelle Filipe. J’étais un petit gars dans un centre d’abattage, vivant jour après jour dans la peur … Juste jeté comme si ma vie n’avait aucune valeur, aucun intérêt… J’ai mis ma tête entre vos mains et supplié d’être avec vous, loin de la mort, loin de ce désastre … On m’a sauvé, mais maintenant je suis triste dans ma cage. Je veux jouer et me défouler, m’allonger sur le canapé ou juste être à côté de vous… Je désire juste un petit panier … je suis un chien facile à vivre et bon, sans trauma, avec une grande envie d’être heureux avec un bon maître ! Qui va réaliser mon rêve?

Sexe mâle Age 2 ans 6 mois Race croisé Taille 37 cm Pelage poils mi-longs Poids 7 kg

Witsel (réf. 14965)

Je suis Witsel. Avec ma bonne petite bouille, j’essayais d’attirer l’attention des sauveurs de SHIN dans le centre d’abattage espagnol. Et j’ai bien réussi! Avec mon œil bleu ciel, je séduis tout le monde… Ce n’est certainement pas mon caractère qui m’a valu d’être abandonné : je suis plutôt fidèle, docile et obéissant, et ne cherche pas du tout à dominer les autres. J’étais ravi de quitter ma cage pour rejoindre mes sauveurs, tout comme les autres chiens. Sociable et gentil avec les humains et les animaux, joli garçon… Je suis un chien génial pour celui qui est prêt à accueillir un gars un peu plus grand !!

Sexe mâle Age 2 ans Race Croisé Taille 54 cm Pelage poils courts Poids 15 kg

Duarte (réf. 14662)

Je m’appelle Duarte, et j’ai été sauvé d’un centre d’abattage espagnol. Je suis un chien merveilleux, toujours de bonne humeur. Je suis un vrai joyeux drille qui vous fait plein de câlins. J’ai besoin d’évacuer mon énergie, mais je ne suis pas un chien extrêmement agité, juste un jeune curieux en bonne santé. Je suis sociable avec les autres chiens. A qui puis-je donner mon cœur, pour toujours ?

Sexe mâle Age 3 ans Race Epagneul breton Taille 49 cm Pelage Poils mi-longs Poids 16 kg

Vous êtes intéressé par Filipe, Witsel, Duarte, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450 (pendant la journée) ou à 477/229.833 (à partir de 18h).

Pour l’adoption des chiens, une contribution de 300 € est demandée. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr