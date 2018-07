France: évacuation d’un campement de 450 migrants à Nantes

Plus de 450 personnes ont été évacuées lundi matin d’un campement de migrants installé depuis plus d’un mois en plein centre-ville de Nantes, dans l’ouest de la France. L’opération, qui a débuté tôt dans la matinée, a évacué 455 migrants, selon les autorités publiques, essentiellement soudanais et érythréens.

Les occupants du square ont été invités à se rendre dans une salle de la ville abritant un guichet unique d’accueil temporaire pour y faire examiner leur situation par les services de l’État. La préfecture a promis la mise à l’abri des « personnes les plus vulnérables » et celle des demandeurs d’asile « dans la limite des places disponibles », le dispositif d’accueil « étant actuellement saturé en région Pays de la Loire », et particulièrement à Nantes où les demandes d’asile ont augmenté de 28% en un an.

source: Belga