David Goffin toujours 11e d’une hiérarchie mondiale presque inchangée au classement ATP

David Goffin occupe toujours la 11e place au classement ATP publié lundi et qui ne connaît que peu de changements parmi les vingt premiers. L’Espagnol Rafael Nadal reste numéro 1 mondial devant le Suisse Roger Federer et l’Allemand Alexander Zverev. Deux modifications sont intervenues dans le top 20 avec l’Autrichien Dominic Thiem, 8e (+1) et l’Américain John Isner, 9e (-1) qui s’échangent leur place. Même chose pour l’Italien Fabio Fognini (14e), vainqueur à Bastad en Suède dimanche, et l’Américain Jack Sock (15e).

Parmi les autres vainqueurs du week-end, l’Américain Steve Johnson, lauréat à Newport progresse de 14 rangs pour se placer en 34e position. Son finaliste, Ramkumar Ramanathan gagne lui 46 places pour monter en 115e position. Il aurait pu devenir le premier Indien à gagner à Newport, 20 ans presque jour pour jour après la victoire de son illustre compatriote Leander Paes.

Vainqueur à Umag, en Croatie, l’Italien Marco Cecchinato frappe lui aux portes du top 20 (22e) avec un gain de 5 places.

Côté belge encore, Ruben Bemelmans a perdu 20 places pour se retrouver 133e et Arthur De Greef, 3e belge dans la hiérarchie, a également reculé, de dix places. Il pointe en 254e position. Demi-finalistes au Challenger de Scheveningen, Kimmer Coppejans gagne 55 places. L’Ostendais est 310e mondial.

Source: Belga