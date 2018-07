Conflit israélo-palestinien – L’ONU réclame la libération ou le jugement des enfants palestiniens détenus par Israël

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, a demandé lundi à Israël de libérer ou de juger immédiatement tous les enfants palestiniens que ce pays détient, lors d’une réunion au siège des Nations unies sur les droits du peuple palestinien. « Environ 440 Palestiniens sont présumés retenus en +détention administrative+, selon les dernières statistiques. Israël doit immédiatement tous les inculper ou les relâcher », a affirmé lors d’une liaison vidéo le responsable de l’ONU.

Au total, « plusieurs centaines d’enfants palestiniens sont détenus par Israël – certains sans inculpation en vertu du système appelé +détention administrative+, en violation des droits humains fondamentaux », a précisé Zeid Ra’ad Al Hussein.

« Il devrait être absolument clair que le droit international ne permet la détention d’enfants qu’en dernier ressort ». « Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, la détention sans jugement, sur des preuves souvent tenues secrètes, avec souvent des ordres de détention administrative indéfiniment renouvelables, contrevient au droit international que doit respecter Israël » et « un terme doit être mis à cette pratique », a souligné le responsable de l’ONU, basé à Genève.

Il s’exprimait lors d’une réunion sur les dernières violences à Gaza qui doivent aussi être abordées mardi par le Conseil de sécurité lors d’une session mensuelle classique sur le Proche-Orient. Zeid Ra’ad Al Hussein a aussi critiqué les « arrestations et détentions arbitraires » selon lui « de militants des droits de l’Homme par les autorités israéliennes ».

Depuis le 30 mars, le blocus israélien est au coeur d’un vaste mouvement de protestation palestinien le long de la barrière de séparation entre Gaza et Israël. 149 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués depuis cette date.

source: Belga