L’apparition « magique » de Johnny Depp au Comic Con

Johnny Depp est apparu sur la scène du Comic Con de San Diego ce week-end déguisé comme son personnage, Gellert Grindelwald, dans « Les Animaux Fantastiques ».

Apparaissant la chevelure et la moustache décolorées, l’acteur a prononcé un discours habité, tout en agitant sa baguette magique au-dessus du public. « Rares sont les âmes où la magie fleurit », a déclaré Johnny Depp. « Elle est accordée à ceux qui ont de l’ambition. Nous vivons pour la liberté, pour la vérité. Mais quel monde visons-nous? Le moment est venu de se lever et de prendre la place qui nous revient », a-t-il poursuivi.

Johnny Depp just came out at #SDCC and surprised the audience as Grindelwald. #FantasticBeasts #ComicCon2018 pic.twitter.com/gsufnBrB1I

