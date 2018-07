Un jet américain intercepte un petit avion survolant le golf privé de Donald Trump

Un F-16 de l’US Air Force a intercepté samedi un petit avion aux abords du golf privé du président américain Donald Trump dans l’Etat du New Jersey où le dirigeant réside en ce moment.

Le commandement de la défense aérospatiale américaine a déclaré qu’un aéronef avait pénétré temporairement dans « une zone interdite sans autorisation adéquate ou communication » au dessus de Bedminister dans le New Jersey.

L’avion a atterri sans incident et le pilote a été intercepté par les forces de l’ordre.

M. Trump est arrivé au New Jersey vendredi et devrait y rester jusque dimanche matin.

