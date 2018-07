Tour de France – « L’équipe croyait en moi », confie Magnus Cort Nielsen

Le Danois Magnus Cort Nielsen (Astana) a parfaitement mis à profit le travail d’équipe et fait parler sa pointe de vitesse pour remporter la 15e étape du Tour à Carcassone. Un succès dont il a désiré partager les mérites avec son staff et ses équipiers lors de la conférence de presse d’après-course. « On se sentait fort avec Michael Valgren dans le final, on avait une avance suffisante. Notre directeur sportif Lars Michaelsen nous a dit: ‘peu importe qui gagne entre vous deux mais il faut gagner' », a raconté le Danois.

« Valgren était très fort aujourd’hui, il a joué un grand rôle dans ma victoire. On savait depuis le départ du Tour que les deux journées, hier (samedi) et aujourd’hui, étaient favorables aux échappées, c’est incroyable de gagner les deux », a-t-il poursuivi en faisant référence à la victoire de son équipier Omar Fraile, samedi à Mende.

« L’équipe croyait en moi aujourd’hui, elle me disait que cette étape me conviendrait. Lars Michaelsen est venu me voir hier soir, avec beaucoup de précisions sur le parcours. J’ai eu seulement peur que trop de coureurs rapides restent dans l’échappée. C’est pour cette raison que Michael Valgren et moi avons attaqué plusieurs fois pour réduire le nombre de coureurs dans l’échappée, ça a marché comme sur des roulettes. »

Source: Belga