Paul Hegge, premier Belge à atteindre le sommet du K2

Le Limbourgeois Paul Hegge a atteint, samedi matin, le sommet de la montagne K2, dont l’ascension est réputée plus périlleuse encore que celle de l’Everest. L’alpiniste de 51 ans est le premier Belge à avoir gravi la cime de la deuxième plus haute montagne du monde, qui se dresse à 8.611 mètres d’altitude. Paul Hegge est parvenu à ses fins à 05h00 du matin. L’homme avait déjà escaladé le Mont Everest (8.848 mètres) il y a deux ans, mais l’ascension du K2, situé à la frontière sino-pakistanaise, est considérée par les alpinistes chevronnés comme la plus difficile de toutes.

Le géant, rebaptisé « montagne sauvage » ou « montagne sans pitié », détient le deuxième ratio de mortalité, après l’Annapurna. Une personne sur quatre environ meurt sur ses pentes.

Paul Hegge a réussi cet exploit dans le cadre d’une expédition internationale, réunissant des Japonais, des Européens et leurs guides. Le quinquagénaire, amateur d’aventures extrêmes, était le seul Belge.

Source: Belga