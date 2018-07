Météo – Temps chaud et ensoleillé avec peu de vent

Le temps sera chaud et assez ensoleillé dimanche avec quelques passages nuageux, indique l’IRM qui précise que les maxima selont compris entre 23 et 30 degrés. Il fera généralement ensoleillé en début de journée, puis quelques champs nuageux se formeront dans l’intérieur des terres à partir du nord-ouest. Les maxima avoisineront les 23 degrés à la mer ainsi qu’en Haute Ardenne, et varieront entre 25 et 28 degrés sur la plupart des autres régions. On pourra même localement atteindre les 30 degrés. Le vent restera faible à modéré de secteur nord-ouest.

Source: Belga