L’IRM émet un « avertissement forte chaleur » pour les prochains jours

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis dimanche un « avertissement forte chaleur ». Les températures dépasseront la barre des 30 degrés lors des prochains jours. Plusieurs régions du pays seront placées en alerte orange. L’IRM émet un « avertissement forte chaleur » lorsqu’une période de chaleur intense est prévue, tant de jour que de nuit, pour une durée minimale d’un à trois jours.

Selon les prévisions météo, le mercure grimpera jusqu’à 31 degrés mardi et mercredi, 33 degrés jeudi et jusqu’à 34 degrés vendredi. La nuit, les minima resteront assez élevés, avec des valeurs qui oscilleront encore autour de 20 degrés.

A partir de mardi, plusieurs régions seront placées en alerte orange, avant qu’elle ne se généralise à tout le pays mercredi. Seule la Côte restera relativement épargnée.

Dans de telles circonstances, il est recommandé de boire beaucoup d’eau et d’être particulièrement attentif aux personnes âgées ou affaiblies. Il convient de ne pas laisser ces personnes en plein soleil. Il est également conseillé de se vêtir plus légèrement, de séjourner dans des endroits plus frais ou encore d’éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.

Source: Belga