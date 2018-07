Lewis Hamilton remporte le GP d’Allemagne et reprend la main, Vettel abandonne

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix d’Allemagne de Formule 1, 11e des 21 rendez-vous de la saison, dimanche sur le circuit (4.574 km) d’Hockenheim, alors que la pluie a largement perturbé le choix des pneumatiques. Le Britannique en profite pour reprendre la tête au championnat du monde. L’Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a en effet été contraint à l’abandon après une sortie de route à 15 tours de la fin alors que la pluie s’était invitée sur le circuit.

Malgré de gros soucis encore sur sa monoplace, Stoffel Vandoorne (McLaren) a terminé 13e. Son coéquipier Fernando Alonso s’est arrêté dans le dernier tour alors qu’il était 13e. Le Finlandais Valtteri Botas (Mercedes) a pris la 2e place devant son compatriote de chez Ferrari, Kim Raikkonen, 3e qui complète le podium du jour.

Après avoir du stopper ses qualifications la veille en Q1, Lewis Hamilton, parti en 14e position sur la grille de départ, est revenu rapidement aux avant-postes et a profité ensuite, notamment, de l’abandon de Vettel pour prendre la tête.

Au 39e des 67 tours, Kim Raikkonen alors en tête s’est vu signifier, « pour une question de stratégie », de laisser passer Sebastian Vettel qui prenait la tête du Grand Prix pourchassé par Hamilton. Réponse de Raikkonen: « si vous voulez que je laisse passer Vettel, dites-le moi clairement ».

La pluie s’est invitée ensuite sur le circuit influençant pour une bonne part la fin de course. Sebastian Vettel a été contraint à l’abandon au 53e tour après avoir effectué un tout-droit dans un virage laissant le champ libre à Lewis Hamilton. Le Britannique décroche la 66e victoire de sa carrière, la 4e cette saison.

Côté belge, la course a été difficile pour Stoffel Vandoorne, mais les circonstances de course et la pluie ont permis au pilote belge de terminer finalement 13e. L’Australien Daniel Ricciardo (RedBull), 4e au championnat du monde, s’était élancé de son côté en dernière ligne, et a du abandonner lui aussi un peu avant la mi-course.

Au classement du championnat du monde, Lewis Hamilton (188 pts) reprend la main et compte 17 points d’avance sur Sebastian Vettel (171 pts). Kimi Raikkonen (131 pts) reste 3e.

Le prochain rendez-vous est prévu en Hongrie sur le circuit de l’Hungaroring dimanche prochain, suivra ensuite le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps le 26 août.

Source: Belga