Jusqu’à 30 degrés dimanche et plus encore ces prochains jours

Jeudi après-midi, les éclaircies seront généreuses sur la plupart du territoire, prévoit l’Institut royal météorologique. Dans certaines régions, des formations nuageuses pourront toutefois assombrir le ciel et provoquer très localement une averse. Les maxima oscilleront autour de 23 ou 24 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu’à la côte, et jusqu’à 30 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-ouest. Ce soir, les larges éclaircies alterneront avec quelques champs nuageux. Le risque d’une averse locale restera très limité. Cette nuit, il fera sec et partiellement nuageux. Les maxima varieront entre 12 et 18 degrés, sous un vent faible et variable.

Lundi, le temps restera sec sous un ciel généralement ensoleillé au littoral et plus partagé à l’intérieur des terres. Les températures seront stables par rapport à la veille. Les jours suivant, elles augmenteront encore pour atteindre 31 degrés mardi et mercredi, 33 degrés jeudi et même jusqu’à 34 degrés vendredi. Des orages de chaleur seront possibles en soirée.

Source: Belga