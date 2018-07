F1 – Hamilton s’en sort avec une réprimande

Lewis Hamilton conserve sa victoire au GP d’Allemagne de Formule 1. Les commissaires de course ont décidé de ne pas sanctionner le pilote britannique, qui s’en sort avec une réprimande. Une enquête avait été ouverte après que le pilote Mercedes avait franchi une bande de gazon séparant la voie d’accès aux stands et la piste. En effet, alors qu’il s’apprêtait à rentrer aux stands, Hamilton a reçu des indications contradictoires de la part de ses ingénieurs et avait finalement décidé de revenir en piste alors qu’il était engagé dans la voie de décélération. Il risquait une pénalité de cinq secondes qui l’aurait alors classé deuxième derrière son coéquipier Valtteri Bottas. Pour les commissaires, il est clair que le champion du monde en titre avait enfreint les règles en franchissant la ligne, mais qu’il n’avait pas mis les autres pilotes en danger.

« C’était tellement confus. Nous arrivions au virage 16 et Kimi Raïkkönen a commencé à tourner », a expliqué Hamilton en conférence de presse. « Ils m’ont demandé de rentrer au stand et j’ai dit que Kimi rentrait. Après, ils m’ont dit de rester en piste. J’étais dans la voie de décélération, puis j’ai commencé à en sortir en passant dans l’herbe. Après, ils m’ont dit de rester à l’intérieur, mais j’étais déjà de retour en piste. C’était la panique dans les stands et j’étais probablement le seul a être détendu. »

Source: Belga