F1 – GP d’Allemagne – Stoffel Vandoorne: « On ne pouvait pas faire mieux que 13e »

Stoffel Vandoorne (McLaren) a profité de la fin de course agitée et perturbée par la pluie pour remonter quelques positions et prendre la 13e place du Grand Prix d’Allemagne. « La chose la plus importante est désormais d’apporter de nouvelles modifications pour que je puisse disposer d’une voiture normale en Hongrie », a réagi le Courtraisien sur le site internet de McLaren. Longtemps englué en dernière position, Vandoorne a même pensé à l’abandon après un problème mécanique. Il a finalement pris la bonne décision en restant en piste pour grappiller quelques places grâce à la pluie et à l’intervention de la safety car.

« Cela a été une course très étrange », a commenté Vandoorne. « Au début, j’étais tout derrière comme durant tout le week-end d’ailleurs. J’ai ensuite eu un problème moteur et nous avons pensé à l’abandon mais nous avons finalement trouver la parade pour résoudre cela malgré une légère perte de puissance. En fin de course, nous avons pris la bonne décision en choisissant de ne pas nous arrêter pour changer de pneus. La treizième place était probablement la meilleure que nous pouvions obtenir aujourd’hui. »

Source: Belga