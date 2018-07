Dix-sept Red Dragons pour préparer le championnat du monde

Andrea Anastasi, le sélectionneur des Red Dragons, a retenu dix-sept joueurs pour préparer le championnat du monde de volley (messieurs) en Italie et en Bulgarie (du 10 au 30 septembre), a annoncé la fédération belge dimanche. Neuf rencontres, contre quatre adversaires différents, sont au programme de la préparation. La Belgique jouera contre la Bulgarie les 24, 25 et 26 août, les Pays-Bas les 1er et 2 septembre, la Pologne les 5 et 7 septembre et l’Australie les 8 et 9 septembre. Le 8 septembre se jouera à Alost, celle du 9 sera jouée à huis-clos alors que les autres matches se disputent en déplacement.

La Belgique entamera son Mondial le 12 septembre contre l’Argentine. Les Red Dragons sont dans une poule – qui se jouera à Florence – avec l’Italie, le Japon, la Slovénie et la République Dominicaine.

Les dix-sept d’Andrea Anastasi: Stijn D’Hulst, Matthias Valkiers, Gert van Walle, Bram Van den Dries, Jolan Cox, Hendrik Tuerlinckx, Sam Deroo, Tomas Rousseaux, Kevin Klinkenberg, François Lecat, Igor Grobelny, Pieter Verhees, Arno Van De Velde, Simon Vandevoorde, Pieter Coolman et, libero, Lowie Stuer et Jelle Ribbens.

Source: Belga