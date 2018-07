De 10.000 demandes de naturalisation par an à 175

Le nombre de demandes introduites pour obtenir la nationalité belge a fortement baissé, passant d’environ 10.000 par an durant la période 1996-2012 à 175 en 2017, ressort-il des chiffres communiqués par les députés N-VA Sarah Smeyers et Werner Janssens. La baisse conséquente des demandes de naturalisation résulte principalement du renforcement des règles depuis 2013. Les candidats doivent depuis lors vivre depuis au moins 5 ans en Belgique, parler une des langues officielles et prouver qu’ils cherchent à s’intégrer.

Depuis 2013 et surtout en 2014, une chute est particulièrement notable. En 2017, il n’y a eu que 175 demandes reçues par la commission naturalisation de la Chambre. Cette année, le compteur affiche à ce jour 104 demandes.

Source: Belga