Championnat du monde de motocross – Nouvelle victoire de Herlings au GP de République tchèque, Van Horebeek cinquième

Jeffrey Herlings (KTM) a remporté le Grand Prix de République Tchèque, 14e des 20 épreuves du championnat du monde de motocross en MXGP, dimanche à Loket. Le Néerlandais, leader du championnat, a devancé son rival italien Antonio Cairoli (KTM) et le Slovène Tim Gajser (Honda). Jeremy Van Horebeek (Yamaha) s’est classé cinquième. Dans les deux courses, Herlings s’est imposé devant Cairoli et Gajser. Van Horebeek a pris la cinquième place des deux courses. Quatrième puis septième, Clément Desalle (Kawasaki) a fini sixième du Grand Prix. Kevin Strijbos (KTM) est 14e et Julien Lieber (Kawasaki) 19e.

Avec onze Grand Prix remportés cette saison, Herlings, 633 points, porte à 30 unités son avance sur Cairoli au championnat. Desalle est troisième (479), Van Horebeek neuvième (312), Lieber 14e (189) et Strijbos (165) 15e.

En MX2, l’Espagnol Jorge Prado (KTM) a fait coup double: vainqueur du Grand Prix après sa deuxième place dans la première manche et son succès dans la seconde, il prend seul la tête du général, qu’il partageait avec le Letton Pauls Jonass (KTM), quatrième à Loket. Le Néerlandais Calvin Vlaanderen (Honda) a pris la deuxième place, devant l’Américain Thomas Covington (Husqvarna). Jago Geerts (Yamaha) est neuvième et Brent Van Doninck (Husqvarna) quatorzième. Au championnat, Prado, 595 points, est en tête avec 11 longueurs d’avance sur Jonass. Geerts (310) est septième. Van doninck (130) pointe en seizième position.

Le 15e rendez-vous est programmé en Belgique avec le Grand Prix organisé à Lommel le 5 août.

Source: Belga