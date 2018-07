British Open – Victoire de l’Italien Francesco Molinari, Thomas Pieters 28e

L’Italien Francesco Molinari a remporté le British Open de golf, dimanche, à Carnoustie (Ecosse). Il devient le premier Italien à remporter l’un des quatre tournois Majeur. Thomas Pieters a progressé de 12 positions et se classe 28e. Molinari, 35 ans, a devancé de deux coups un groupe de quatre concurrents composé de l’Anglais Justin Rose, du Nord-Irlandais Rory McIlroy et des Américains Kevin Kisner et Xander Schauffele. Sixième à trois coups, la star Tiger Woods signe son meilleur résultat dans un Majeur depuis 2013.

Cinquième au moment d’aborder le dernier tour, Molinari a rendu une carte de 69, deux sous le par, grâce à deux birdies. Il termine avec un score de 276, 8 sous le par. Kisner et Schauffele, co-leaders samedi, ont tous deux rallié le club-house en trois au-dessus du par. Le tenant du titre, l’Américain Jordan Spieth, qui partageait la tête avec ses deux compatriotes, a fait pire, avec une carte de +5 qui ne comprenait aucun birdie. Il doit se contenter de la neuvième position.

Pieters, 26 ans, est resté dans le par jusqu’au 9e trou, où il est parti à la faute. Il a concédé un nouveau bogey au 13e trou. Heureusement pour lui, l’Anversois a réussi deux birdies aux deux trous suivants. Il a terminé par un bogey au trou N.17 et un birdie au dernier trou, terminant dans le par tant ce quatrième tour (71) que l’ensemble de la compétition (284).

