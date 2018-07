Dix rendez-vous pour passer l’été dans le vignoble

Expositions, randonnées, projections, dégustations, concerts… Les vignobles français sont des destinations de choix pour agrémenter le programme des vacances. Revue de détails sur ces événements culturels qui rempliront les journées des oenotouristes jusqu’à la rentrée.

Festival Rires en Vignes, Château de Saint-Martin

Taradeau, Var

> Les 25 et 26 juillet 2018

Lors de la cinquième édition de ce festival d’humour, la propriété provençale s’offrira l’un des nouveaux visages de l’émission « Les Grosses Têtes », Jeanfi Janssens. Les sketchs seront accompagnés de dégustations conviviales, autour de cochon de lait et des vins du domaine. Le mentaliste Viktor Vincent démarrera la manifestation avec un spectacle le 25 juillet.

Foire aux vins d’Alsace

Alsace

> Du 27 juillet au 5 août 2018

La 71ème édition de la Foire aux vins de Colmar réunira Indochine, Louane, Lenny Kravitz, Scorpions, Santana mais aussi Jamel Debbouze. Outre les concerts et spectacles, les spectateurs seront attendus par 350 exposants venus leur faire découvrir les crus alsaciens. Des masterclasses permettront aussi de déguster des millésimes anciens.

Soirées cinéma au Château La Coste

Le Puy-Ste-Réparade (Bouches-du-Rhône)

> jusqu’au 10 août

Outre les expositions, dont la manifestation temporaire consacrée à Sophie Calle, le Château La Coste installe chaque été un grand écran au milieu des vignes pour plusieurs soirées de cinéma de plein air. La propriété a prévu de diffuser des succès de taille, comme « La Môme » le 20 juillet, « Little Miss Sunshine » le 27 juillet et « Les Petits Mouchoirs » le 3 août. Compter 8 euros, avec accès au barbecue et un bar à vin avant la projection.

Les instants vins de l’AOC Grignan-les-Adhémar

Grignan-les-Adhémar

> jusqu’au 24 août

L’appellation de la Drôme provençale enchaîne tout l’été les rencontres avec les vignerons au cours de diverses manifestations. Afterwork truffe d’été au Domaine de Grangeneuve le 20 juillet, bar à vin éphémère au domaine Bonetto-Fabrol les 25 juillet et 8 août, fête des vignerons à La Garde-Adhémar le 1er août… Le programme compte aussi sur des concerts et des pique-niques champêtres.

Exposition « Le Rouge des villes et des forêts », Château La Dominique

Saint-Emilion (Gironde)

> Jusqu’au 26 août

Pour la première fois, le grand cru classé de Saint-Emilion concrétise son rapprochement avec l’art contemporain à travers une exposition orchestrée dans le chai imaginé par l’architecte Jean Nouvel. Une trentaine d’oeuvres met en exergue la couleur rouge, teinte emblématique du vignoble bordelais présente tant dans la vie quotidienne qu’au domaine La Dominique. Compter 15 euros l’entrée. L’exposition est ouverte de 15h à 19h.

Vignes, Vins et Randos

Val de Loire

> Les 1er et 2 septembre 2018

Dans le Val de Loire, c’est l’événement oenotouristique à ne pas rater. Au fil de ses quinze éditions, l’opération qui permet de goûter aux crus locaux lors d’une balade dans les vignes près de 80.000 personnes se sont réunies autour des vignerons de la région. Quinze itinéraires seront au programme cette année, chacun ponctué par la dégustation à l’aveugle d’un vieux millésime de l’appellation.

Livres en vignes, Château Clos de Vougeot

Vougeot (Côte-d’Or)

> Les 22 et 23 septembre

Le château Clos de Vougeot prête son cadre historique à une rencontre entre les amoureux du vin et ceux des mots, autour de cent écrivains qui investiront le vignoble bourguignon pour évoquer leurs écrits. Cette onzième édition sera aussi l’occasion d’une grande dictée pour les visiteurs qui souhaiteront se mesurer aux difficultés de la langue française. A noter que l’entrée est gratuite.

Exposition de sculptures monumentales – Château Sainte-Roseline

Les Arcs sur Argens, Var

> Jusqu’au 30 septembre

Le cru classé en AOP Côtes-de-Provence présente durant tout l’été les oeuvres d’artistes contemporains, que sont Vincent Barré, Vincent Mauger, David Nash, Benjamin Sabatier et Vladimir Skoda. Les sculptures sont visibles gratuitement toute la semaine et proposent une définition de l’abstraction, de la géométrie, de l’élégance et de la simplicité.

Art& Vin dans les domaines viticoles de Provence

Var, Bouches-du-Rhône, Alpes Maritimes, Alpes de Haute-Provence

> Jusqu’au 30 septembre

Les vignerons indépendants du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes Maritimes et des Alpes de Haute-Provence transforment les domaines provençaux en centres d’art à l’occasion de vernissages qui rythmeront tout l’été, jusqu’à la rentrée. 70 adresses participent cette année à « Art&vin », tels que le Domaine de l’Amaurigue ou encore le Château des Brigands et le Domaine Isle Saint-Pierre. Tous proposeront des manifestations artistiques qui auront pour thème « le blanc ».

Exposition « Indécent », Château Saint-Maur

Cogolin, Var

> Jusqu’au 10 octobre

Le cru classé varois donne carte blanche au street et pop art en réservant son vignoble à neuf artistes, à savoir Le diamantaire, Gregos, Combo, Jisbar, Dein.TM, Xare, Donomiq, Onizbar et Cz. L’exposition est en accès libre au château.