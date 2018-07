Les dix nouveaux mannequins incontournables des podiums

Elles sont jeunes, belles, ont des mensurations de rêve, mais ne sont pas forcément connues du grand public. Et pourtant, ces dix mannequins sont actuellement les plus sollicités par les créateurs et les grandes maisons lors de la traditionnelle Fashion Week, la semaine de la haute couture, et les défilés intermédiaires (pré-saisons ou Resort).

De Léa Julian à Leah Rödl en passant par Kiki Willems et Emm Arruda : tour d’horizon en images des mannequins les plus convoités sur les podiums de Londres, New York, Milan et Paris.

Léa Julian

Avec 106 défilés entre juin 2017 et mai 2018, la Française Léa Julian se hisse au sommet des mannequins les plus convoités sur les podiums. Défilé Chanel automne-hiver 2018-2019. Paris, le 6 mars 2018.

He Cong

La modèle chinoise He Cong s’est illustrée sur 101 défilés en une année, comme ici chez Dolce & Gabbana. Milan, le 25 février 2018.

McKenna Hellam

Elie Saab fait partie des maisons qui ont fait confiance à Mckenna Hellam ces douze derniers mois. La jeune femme a participé à 95 shows. Paris, le 24 janvier 2018.

Cara Taylor

Toujours plus sollicitée chaque saison, Cara Taylor a enchaîné 89 défilés en un an, dont un show spectaculaire pour Moschino. Milan, le 21 février 2018.

Kiki Willems

Kiki Willems prend la cinquième place du Top 10 avec pas moins de 89 défilés en un an, dont 3 ouvertures et six fermetures. Elle défile ici pour Louis Vuitton. Paris, le 6 mars 2018.

Emm Arruda

Avec 87 shows en une seule année, Emm Arruda peut se targuer d’avoir défilé pour les plus grandes maisons, dont Proenza Schouler à l’occasion de la semaine de la haute couture. Paris, le 22 janvier 2018.

Jessie Bloemendaal

Jessie Bloemendaal a arpenté 85 podiums au cours des douze derniers mois, et a assuré 1 ouverture et 2 clôtures de show. Elle défile ici pour la maison Balmain. Paris, le 2 mars 2018.

Yoon Young Bae

Yoon Young Bae s’est illustrée sur 85 shows en un an, dont le très attendu défilé Croisière de la maison Chanel. Paris, le 3 mai 2018.

Hyun Ji Shin

Hyun Ji Shin a cumulé 83 défilés, dont 2 clôtures de show, et un passage sublime chez Stella McCartney. Paris, le 5 mars 2018.

Leah Rödl

Leah Rödl referme ce Top 10 avec pas moins de 82 défilés à son compteur en une année, véritable prouesse. La belle a notamment défilé pour Giambattista Valli pendant la semaine de la haute couture. Paris, le 22 janvier 2018.