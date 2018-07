WTA Bucarest – Maryna Zanevska en finale du double

Maryna Zanevska et sa partenaire monténégrine Danka Kovinic se sont qualifiées pour la finale du tournoi de tennis sur terre battue de Bucarest, samedi, en Roumanie. La paire belgo-monténégrine a battu en demi-finale les Roumaines Mihaela Buzarnescu et Raluca Olariu, premières têtes de série de ce tournoi doté de 250.000 dollars. Zanevska et Kovicic auront face à elles en finale un autre duo roumain, formé par Irina-Camelia Begu et Andreea Mitu.

Zanevska, 24 ans, tentera de décrocher un deuxième sacre après sa victoire en double dans le tournoi de Limoges, comptant pour les 125K Series, l’année passée. Elle a disputé trois finales, à Marrakech en 2014 et en 2015, en tant qu’Ukrainienne, et à Rabat en 2017, en tant que Belge. En simple, elle n’a encore jamais atteint le dernier stade d’une épreuve WTA.

Dans le tournoi de simple, Zanevska (WTA 166) a été battue en huitième finale par la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 57) après avoir éliminé Ysaline Bonaventure (WTA 118) au premier tour.

Source: Belga