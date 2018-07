Wout Van Aert passera dans les rangs de LottoNL-Jumbo en 2020

Wout Van Aert roulera pour LottoNL-Jumbo en 2020, rapporte la presse néerlandaise samedi. Le triple champion du monde de cyclocross va signer un contrat de deux ans, une fois passé avec succès les examens médicaux d’usage. Wout Van Aert, 3e notamment des Strade Bianche, a passé brillamment l’épreuve des classiques sur route cette année, et le coureur de 21 ans, va terminer son contrat chez Verandas Willems-Crelan avant de rejoindre la formation néerlandaise du WorldTour, sauf si l’équipe pro-continentale ne parvient pas à réunir le budget nécessaire pour 2019.

Wout Van Aert avait aussi pris la 10e place de Gand-Wevelgem, la 9e au Tour des Flandrers et la 13e à Paris-Roubaix.

LottoNL-Jumbo va se renforcer déjà pour 2019 avec les arrivées de Laurens de Plus (Quick-Step Floors), 22 ans, et du Néerlandais Mike Teunissen (Sunweb).

Source: Belga