Tour de France – Philippe Gilbert s’est mis au service de son équipier, Julian Alaphilippe

Philippe Gilbert était l’un des sept Belges qui ont pris part à l’échappée dans la 14e étape du Tour de France samedi. Dans le final, il a sacrifié ses propres chances au profit de son chef de file Julian Alaphilippe. Après avoir effectué le plus gros du travail dans la chasse à Jasper Stuvyen, il a terminé quinzième à 1:45 d’Omar Fraile. « L’étape a été difficile. Cela a même commencé avec des bordures. C’était une surprise totale’, a reconnu Gilbert. « Heureusement, Tom Steels nous a avertis via l’oreillette: ‘Il y a un peu de vent de côté dès le départ, portons nous vers l’avant et positionnons-nous bien’. Le peloton s’est immédiatement cassé en cinq morceaux et la panique s’est installée dans la course. Mais nous étions tous bien placés, sauf Jungels qui était dans un deuxième groupe. Et puis, aux environs du 9e kilomètre, cela démarré et le calme n’est jamais revenu. Au début, Julian est parti avec quelques hommes. Puis, je l’ai rejoint avec Yves Lampaert et soudain nous étions plus de 30 personnes en tête. La collaboration a bien marché jusqu’à l’attaque d’Izaguirre à 60 km de la fin. Le chaos s’est emparé du groupe et l’organisation a complètement disparu. »

Dans la poursuite derrière Stuyven, Gilbert s’est donné à fond, recevant peu ou pas de soutien. « Oui, je comprends bien. Tout le monde avait peur de Julian (Alaphilippe, son équipier, ndlr), qui apprécie ce genre d’arrivées. J’aurais fait la même chose et je n’aurais pas collaboré non plus. J’ai dû y aller très fort pour réduire cette avance. Jasper était vraiment fort. Dommage pour lui, mais je dois aussi faire mon travail, même le jour de la fête nationale. Les équipes et les nationalités ne comptent pas, c’est seulement au championnat du monde. »

Source: Belga