Pas de chrono pour Stoffel Vandoorne lors d’une 3e séance d’essais libres sous la pluie

Stoffel Vandoorne (McLaren) n’a pas réalisé de chrono lors de la 3e et dernière séance d’essais libres en vue du Grand Prix d’Allemagne de Formule 1, 11e des 21 courses du championnat du monde samedi à Hockenheim. Pas plus que son équipier, l’Espagnol Fernando Alonso, la pluie s’est en effet invitée en Allemagne. Auteur du dernier temps lors des deux premières séances vendredi, Stoffel Vandoorne est resté à l’abri. La pluie a en effet laissé très longtemps les monoplaces dans les stands. Moins de la moitié des pilotes ont signé un chrono. Le plus « rapide » aura été le Français Charles Leclerc (Sauber) qui a tourné en 1:34.577, soit 21 secondes plus lent que vendredi sur le circuit de 4.574 kilomètres. Neuf pilotes seulement ont un temps à côté de leur nom.

Les qualifications sont au programme samedi après-midi à 15h00.

Source: Belga