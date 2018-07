Nuit de l’Athlétisme – Jonathan Borlée et Louise Carton se qualifient pour l’Euro

Jonathan Borlée sur 400m et Louise Carton sur 5.000m ont décroché leur qualification en vue de l’Euro d’athlétisme de Berlin (7-12 août), samedi, à l’occasion de la Nuit de l’Athlétisme à Heusden-Zolder. Jonathan Borlée a remporté le 400m en 45.57. Le temps de qualification est de 45.89. Borlée s’est imposé devant son frère Kevin (45.67) et le Néerlandais Liemarvin Bonevacia (45.86). Dylan Borlée a pris la quatrième place en 46.04.

Borlée avait dû retarder son début de saison en raison d’une blessure au coude. Il s’était ainsi aligné sur 200m aux championnats de Belgique, où ses frères Kevin et Dylan et le jeune Alexander Doom avaient réussi le minima.

Louis Carton a couru le 5.000m en 15:33.25, plus de trois secondes sous le temps limite, fixé à 15:36.42. Carton s’est classée 17e d’une course dominée par l’Américaine Shelby Houlihan avec un record des Etats-Unis en 14:34.45.

Cinquième du 100m haies en 13.37, Anne Zagré n’a elle pas réussi le temps de qualification (13.12).

Les athlètes belges ont jusqu’au 30 juillet pour se qualifier pour Berlin. Borlée et Carton portent à 36 le nombre d’athlètes belges ayant réussi un minima.

Source: Belga