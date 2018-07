Météo – Soleil avec risque d’averses orageuses

Le soleil fera son retour depuis la côte ce samedi, mais un risque d’averses parfois orageuses sera toujours présent au sud du sillon Sambre-et-Meuse, indique l’IRM. Le ciel sera d’abord très nuageux avec quelques averses résiduelles, surtout dans l’ouest et le centre. Des éclaircies vont ensuite se former et s’élargir, et l’après-midi sera sec et souvent ensoleillé. En Ardenne et en Lorraine par contre, le risque d’averses orageuses sera possible en seconde partie de journée. Il fera chaud avec des maxima compris entre 22 degrés en Hautes-Fagnes et 29 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur nord-ouest.

Samedi soir et pendant la nuit, les larges éclaircies s’étendront à pratiquement tout le territoire. Dans l’extrême sud-est du pays, les nuages tarderont à se dissiper. Les minima oscilleront entre 13 et 17 degrés, sous un vent faible de nord-ouest.

Dimanche, le temps sera sec et ensoleillé avec des maxima compris entre 23 et 29 degrés.

Source: Belga