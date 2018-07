Fête nationale – Plus de 200.000 personnes ont assisté aux festivités du 21 juillet à Bruxelles

La fréquentation des festivités du 21 juillet à Bruxelles a largement dépassé, sur toute la journée de samedi, les 200.000 personnes, selon l’estimation de la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de Keere. Le public était plus nombreux que l’année passée, selon Carine Verstraeten, secrétaire générale du syndicat d’initiative de Bruxelles qui organisait en partie les festivités. En 2017, la police s’était plus précisément arrêtée sur le nombre de 230.000 personnes pour l’ensemble de la journée. La place des Palais, saturée par la foule, a dû être fermée pour le feu d’artifice donné à 23H00. Elle avait également été fermée en 2017. La capacité maximale de 25.000 personnes avait alors été annoncée.

Il y a eu 167 interventions et 6 évacuations vers les hôpitaux, selon le bilan non définitif communiqué à 20H00 par Sandrine Devers, responsable Communication pour la Croix-Rouge de Belgique.

Source: Belga