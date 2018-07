Fête nationale – La fanfare des oies a ouvert la visite du couple royal au parc de Bruxelles

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité, samedi à compter de 18H30, dans le parc de Bruxelles, les stands d’associations qu’ils ont rencontrées et soutenues durant ces 5 années de règne. Les sapeurs et grenadiers de Thuin ont formé une haie d’honneur pour l’arrivée des souverains dans le parc. La fanfare des oies a guidé leurs pas jusqu’aux stands, déployés tout autour de la fontaine. Etaient notamment présents les Restos du coeur de Belgique, la Tricoterie, des étudiants qui ont travaillé sur une formule 1 électrique ou encore l’Institut royal des Elites du Travail qui a mis sur pied l’initiative « Place des Jeunes » pour faciliter l’entrée dans le monde du travail.

La Fanfakids des jeunes de Molenbeek-Saint-Jean, initiative soutenue par le Fonds reine Mathilde dans le cadre du projet Music Connects, a battu des percussions. Alors que l’orchestre à cordes Young Belgian Strings a lui joué un répertoire classique.

Pour les 5 ans du règne du roi Philippe, le collectif de jeunes Propaganza a réalisé le portrait du roi aux couleurs de la Belgique. Les citoyens ont été invités durant la journée à laisser un message au souverain sur la fresque.

Le couple royal a salué le public, rassemblé tout le long du parcours.

Les chants des étudiants belges catholiques de l’ordre souverain de la Calotte ont refermé le bain de foule.

Le prince Laurent et la princesse Claire ont dans le même temps visité, plus loin dans le parc, d’autres stands.

Source: Belga