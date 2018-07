Etats-Unis: 17 morts, dont 9 d’une même famille, dans un naufrage sur un lac

Neuf personnes d’une même famille font partie des dix-sept victimes, dont des enfants, du naufrage d’un bateau de touristes après une tempête sur un lac du Missouri, aux Etats-Unis, ont annoncé vendredi des membres de la famille aux médias américains. L’accident s’est produit jeudi soir sur le lac de Table Rock. Une vidéo prise par un témoin montre le bateau aux prises avec des vents violents, tentant d’atteindre le rivage avant de succomber aux vagues et de commencer à couler.

« Mon coeur est très lourd. Sur 11 d’entre nous, il n’y en a que deux qui survivent, c’est moi et mon neveu », a confié à la chaîne Fox59, la voix brisée, Tia Coleman depuis son lit d’hôpital.

« J’ai perdu tous mes enfants. J’ai perdu mon mari. J’ai perdu ma belle-mère et mon beau-père », ainsi que d’autres membres de la famille, a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision d’Indianapolis. Selon Mme Coleman, le capitaine du bateau avait dit aux passagers plus tôt dans leur voyage qu’ils n’auraient « pas besoin » de gilets de sauvetage.

« Je crois que beaucoup de gens auraient pu être épargnés », a-t-elle affirmé, ajoutant que l’eau « ne semblait pas menaçante au tout début ».

Le New York Times a cité une autre membre de la famille, Carolyn Coleman, qui a déclaré que trois générations de cette famille d’Indianapolis, dont quatre enfants, sont décédés.

Ils avaient loué une camionnette et s’étaient rendus à Branson pour leur « road trip » annuel, a-t-elle dit au journal.

Le bateau de type amphibie –il peut se déplacer sur la terre ferme à l’aide de roues– avait à son bord 31 personnes selon les autorités. Plusieurs passagers ont réussi à regagner seuls le rivage.

La nature hybride de ces embarcations a déjà soulevé des questions de sécurité par le passé.

Vendredi, Jason Pace, porte-parole de la Missouri State Highway Patrol, a annoncé que toutes les personnes disparues avaient été retrouvées.

Les victimes sont âgées de 1 à 70 ans, selon la police du comté de Stone. Six blessées ont été hospitalisés au Centre médical Cox de Branson, a indiqué l’établissement.

Le conducteur du bateau a lui aussi trouvé la mort, d’après la police. Il était l’un des deux membres de l’équipage, ont rapporté les médias américains. L’autre, qui a survécu, était en poste lorsque l’embarcation appartenant à la société Ripley Entertainment s’est mise à l’eau.

Le président Donald Trump a présenté dans un tweet ses « condoléances les plus sincères » aux familles et proches des victimes. « Quelle tragédie, quelle grande perte. Que Dieu soit avec vous tous », a écrit M. Trump.

source: Belga