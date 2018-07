Coupe du monde de hockey (d) – L’Australie bat le Japon 3-2 en ouverture du groupe D, celui de la Belgique

L’Australie, vice-championne du monde en titre et 5e nation mondiale, s’est imposée 3 buts à 2 (mi-temps: 2-0) face au Japon pour le premier match du groupe D, celui de la Belgique, lors de la journée d’ouverture de la Coupe du monde dames de hockey, qui a débuté samedi à Londres, en Grande-Bretagne. Les buts australiens ont été inscrits par Ambrosia Malone (17e, pc), Emily Hurtz (22e) et Jodie Kenny (35e, pc), tandis que la 12e nation mondiale est remontée au score par Motomi Kawamura (36e) et Akiko Kato (60e).

Dimanche, à partir de 20h00, la Belgique (FIH-13) entamera elle son tournoi face à la Nouvelle-Zélande (FIH-4), finaliste malheureuse de la dernière World League.

Pour l’entraîneur des Red Panthers, Niels Thijssen, l’objectif de cette Coupe du monde sera de sortir des poules et ainsi grimper au classement mondial. Pour ce faire, la Belgique devra au moins terminer troisième de son groupe de quatre. Les premiers de poules sont assurés de disputer les quarts alors que deuxièmes et troisièmes se disputeront les quatre autres places en barrages.

Dans les autres rencontres de la journée, l’Allemagne (FIH-6) a logiquement pris la mesure 3-1 de l’Afrique du Sud (FIH-14) dans le groupe C, tandis que dans la poule B l’Irlande (FIH-16) a surpris sur le même score (3-1) les Etats-Unis (FIH-7) et l’Angleterre (FIH-2) a partagé l’enjeu 1-1 avec l’Inde (FIH-10).

Source: Belga