Colombie: l’ancienne guérilla des FARC fait ses débuts au Parlement

Les nouveaux parlementaires de l’ancienne guérilla des FARC ont fait leur entrée vendredi au Parlement colombien, dominé par la droite du président élu Ivan Duque, très critique à l’égard de l’accord de paix passé entre le gouvernement et les FARC. « Voici, pour la première fois, cinq sénateurs et cinq représentants du parti Force alternative révolutionnaire commune, né du démantèlement et du désarmement des FARC (l’ex-guérilla au même acronyme: Forces armées révolutionnaires de Colombie, ndlr) », a déclaré le président sortant Juan Manuel Santos lors de l’installation du Parlement qui légiférera pour les quatre prochaines années.

« Mesdames et messieurs les parlementaires du parti FARC: maintenant que vous avez déposé les armes, maintenant que vous avez accepté de contribuer à la vérité et accepté la justice transitionnelle, maintenant que vous avez juré de respecter notre Constitution et les normes et principes de notre république: bienvenus dans ce temple de la démocratie! », a ajouté le président.

Si l’accord de paix de 2016, qui a mis fin à un demi-siècle de conflit, garantissait dix sièges au parti FARC (5 au Sénat, 5 à la Chambre des représentants), seuls sept étaient finalement occupés vendredi par les anciens guérilleros.

Le numéro deux des FARC, Ivan Marquez, ancien négociateur en chef de l’accord pendant les pourparlers à Cuba, n’a pas pris ses fonctions, arguant de la « défiguration » de l’accord de paix et en solidarité avec son camarade Jesus Santrich, détenu à Bogota et dont l’extradition est réclamée par les États-Unis pour trafic de drogue. Byron Yepes a lui refusé sa charge invoquant des problèmes de santé. L’avenir de leurs sièges n’est pas encore défini.

Parmi les présents se trouvaient les ex-chefs rebelles Carlos Antonio Lozada et Pablo Catatumbo, ainsi que deux femmes: Victoria Sandino et Sandra Ramírez, compagne de Manuel Marulanda, dit « Tirofijo », fondateur et commandant en chef des FARC, décédé en 2008 à 79 ans.

source: Belga