British Open – Spieth, Kisner et Schauffele en tête, Tiger Woods revient fort, Thomas Pieters reste 40e

Malgré un tour en un sous le par, Thomas Pieters occupe toujours la 40e position du British Open de golf à l’issue du troisième tour, samedi, à Carnoustie (Ecosse). Les Américains Jordan Spieth, tenant du titre, Xander Schauffele et Kevin Kisner se partagent la première place alors que leur compatriote Tiger Woods a effectué un retour fracassant, passant de la 29e à la 6e place. Pieters, 26 ans, a mal commencé sa journée, avec un double bogey au 1er trou et un bogey au trou N.4. Deux birdies aux deux trous suivants lui ont permis de revenir dans le coup, avant un nouveau bogey au 9e trou. Pieters a renversé la situation au début de la deuxième moitié du parcours, avec des birdies aux trous N.11, 13 et 14. Il a rendu une carte de 70, un sous le par. Avec son total de 213, le par, il pointe au 40e rang.

Kisner, leader depuis le premier jour, a été rejoint en tête par ses compatriotes Spieth et Schauffele. Des trois, Spieth a réalisé le meilleur troisième tour, ralliant le club-house en six sous le par grâce à un eagle et quatre birdies. Schauffele a rendu une carte de -4 et Kisner de -3.

Woods, l’ancien N.1 mondial sans victoire depuis trois ans à cause de blessures et d’opérations au dos, a réussi un tour en 5 sous le par (6 birdies et 1 bogey), remontant de la 29e à la 6e place, où il figure en compagnie notamment du Nord-Irlandais Rory McIlroy et de ses compatriotes Webb Simpson, Matt Kucher, dauphin de Spieth l’an passé, et Zach Johnson, coleader la veille avec Kisner.

La plus belle carte du jour (64) a été réussie par l’Anglais Justin Rose, N.3 mondial et vainqueur de l’US Open 2013, ce qui lui a permis de progresser de 52 places pour être 13e, à cinq coups des leaders.

. Classement après le 3e tour du British Open, à Carnoustie

1. Jordan Spieth (USA) 204=72-67-65 -9

. Xander Schauffele (USA) 204=71-66-67

. Kevin Kisner (USA) 204=66-70-68

4. Kevin Chappell (USA) 206=70-69-67

5. Francesco Molinari (Ita) 207=70-72-65

6. Tiger Woods (USA) 208=71-71-66

. Webb Simpson (USA) 208=70-71-67

. Alexander Noren (Zwe) 208=70-71-67

. Matt Kuchar (USA) 208=70-68-70

. Rory McIlroy (NIe) 208=69-69-70

. Tommy Fleetwood (Eng) 208=72-65-71

…

40. Thomas Pieters (Bel) 213=70-73-70

Source: Belga