ATP Bastad – Fognini et Gasquet se défieront en finale

L’Italien Fabio Fognini, 15e joueur mondial, et le Français Richard Gasquet (ATP 29), se sont qualifiés pour la finale du tournoi de tennis de Bastad, épreuve sur terre battue dotée de 501.345 euros, samedi, en Suède. Fognini, 3e tête de série, a battu l’Espagnol Fernando Verdasco (ATP 33/N.5) 6-4, 4-6, 7-5 en 2 heures et 18 minutes de jeu.

Gasquet, tête de série N.4, a dominé le Suisse Henri Laaksonen (ATP 148), lucky loser de la compétition, 6-2, 6-3 en 1 heure et 12 minutes.

Fognini, 31 ans, compte 6 titres à son palmarès, dont le tournoi de Sao Paulo remporté cette année.

Gasquet, 32 ans, visera un 16e sacre. Cette saison, il a remporté le tournoi de Rosmalen.

Le Français mène 2-1 dans ses confrontations directes avec Fognini mais ses deux victoires ont eu lieu en salle en 2012 et 2017 tandis que sa défaite s’est, comme en Suède, produite sur terre battue en 2013.

Source: Belga