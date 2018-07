Près d’un milliard d’emojis échangés chaque jour via Messenger

Facebook a annoncé cette semaine que plus de 900 millions d’emojis sont envoyés chaque jour, sans texte, via Messenger.

Les 5 emojis les plus utilisés via la messagerie de Facebook sont, dans l’ordre, celui qui pleure de rire, celui qui a des cœurs dans les yeux, celui qui envoie un baiser, celui en forme de cœur et celui qui a les joues rougies. A noter que le plus populaire en France est celui qui envoie un baiser. Par ailleurs, l’emoji en forme de cœur a été deux fois plus utilisé dans le monde au 2e trimestre 2018 qu’à la même époque un an auparavant.

Il existe au total près de 2.800 emojis disponibles et presque tous (environ 2.300) sont utilisés tous les jours sur Facebook. Il faut aussi savoir que c’est lors du réveillon du jour de l’An que sont échangés le plus d’emojis sur Messenger.

Un usage universel

Au fil des ans, depuis leur création en 1999, l’usage des emojis s’est démocratisé au point de devenir universel. N’étant plus l’apanage des seuls jeunes, les emojis sont désormais aussi utilisés régulièrement par plus des trois quarts (77%) des personnes de 56 à 64 ans, selon une étude de Greenberg réalisée en 2017. Il faut avouer qu’ils sont devenu un moyen simple d’exprimer ses émotions, qui plus est sans la barrière de la langue.