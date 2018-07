Partir en vacances avec bébé en toute sécurité

C’est une question que beaucoup de nouveaux parents se posent : ‘Oserais-je partir en vacances avec mon bébé’ ? Bien sûr ! Mais pas sans prendre toutes les précautions nécessaires afin que le voyage soit inoubliable.

La destination

Si l’on trouve évidemment des bébés aux quatre coins de la planète, certaines destinations sont toutefois à éviter. L’altitude par exemple est mauvaise pour les petits bouts, qui sont davantage sensibles au mal des montagnes. Selon les spécialistes, mieux vaut éviter une destination se situant au-dessus de 2.000 mètres. Evitez également les températures caniculaires ou trop froides, les destinations où la sécurité est incertaine ainsi que les régions tropicales qui demandent des vaccins. Certains ne sont pas autorisés pour les bébés. Partez d’abord un week-end pas trop loin de chez vous en guise de test.

Les services médicaux

En ce qui concerne les services médicaux, le site des Affaires étrangères renseigne sur leurs qualités dans chaque pays ainsi que les assurances qu’il faut souscrire. Tenez toutefois compte de la distance entre votre hébergement et l’hôpital le plus proche. Il est aussi important de maîtriser la langue du pays dans lequel vous vous rendez avec votre bébé si vous devez communiquer avec le personnel soignant. La qualité de l’hébergement importante peu, c’est le temps consacré à l’enfant qui est le plus épanouissant pour lui.

Le transport

Vous êtes la personne qui connaît le mieux votre enfant. Supportera-t-il un long trajet en voiture ? Avant l’âge de 6 mois, il risque de dormir la plupart du temps. Evitez de rouler entre midi et 16 heures, utilisez un pare-soleil et rafraichissez votre bébé régulièrement. Sinon, le train est une belle alternative, le voyage est confortable et moins fatiguant. Au-delà de 1.000 km, l’avion est indispensable. Mais attention, la climatisation peut transformer un petit rhume en otite. Par précaution pour ses oreilles, nourrissez-le au décollage et à l’atterrissage. En cas de décalage horaire, le rythme du bébé risque d’être perturbé. Vous devrez vous adapter. Quinze jours sur place sont un minimum pour que le bébé profite du séjour.

La nourriture

Si vous allaitez, le problème ne se pose pas. Sinon, prévoir un stock important de lait ou de petits pots. Si vous voyagez longtemps, évitez les aliments à risque (viandes, poissons, légumes, fruits, laitages…). Préférez pour bébé des féculents comme les pommes de terre ou les gâteaux secs. Et prenez toujours de l’eau en bouteille. Si vous n’en n’avez pas, vous pouvez recourir à la filtration puis à la stérilisation.

Ne rien oublier

Quand on voyage avec un bébé, il faut évidemment veiller à ne rien oublier. Vous trouverez sur le site de l’ONE une liste complète des choses indispensables à emporter en voyage : les documents, la pharmacie ainsi que le nécessaire pourle sommeil, la toilette, l’alimentation, l’habillement, les promenades, les loisirs… Une consultation préalable chez votre pédiatre est fortement recommandée.