Far Cry 5, Donkey Kong Adventure et Splatoon 2, voici les DLC de l’été

L’été n’a jamais été une période propice pour les sorties vidéoludiques. Pour combler cette période de disette, Metro a testé trois DLC qui méritent le détour.

Far Cry 5 – Hours of Darkness

Au printemps dernier, Far Cry 5 nous avait emmenés au cœur de l’Amérique profonde. Avec Hours of Darkness, premier DLC d’une série de trois, les développeurs d’Ubisoft proposent un changement de décor intégral. Cette extension plonge le joueur en plein cœur de la guerre du Vietnam. Vous incarnez un soldat américain qui, après le crash de son hélicoptère, doit rejoindre un point d’extraction. La carte proposée n’est pas très grande et la durée de vie de Hours of Darkness est limitée. Comptez environ 3h pour la terminer à 100%.

Les missions secondaires restent dans la veine de la saga Far Cry: libération de prisonniers et de soldats alliés, assassinat de commandants ennemis ou encore récupération de briquets de parachutistes américains. Seul, ce DLC est proposé au prix de 12 €. Malgré une l’expérience sympa et dépaysante, cela reste trop cher. Là où ça devient plus intéressant, c’est que Hours of Darkness est inclus dans le Season Pass, qui pour 30 € débloquera aussi les deux autres DLC, ainsi que Far Cry 3 Classic Editon, considéré par beaucoup de joueurs comme le meilleur Far Cry de la saga. D’ailleurs la deuxième extension vient de sortir et elle vous emmène sur Mars pour une aventure complètement barrée.

Mario + Rabbids – Donkey Kong Adventure

Véritable coup de cœur de la rentrée 2017, Mario + The Lapins Crétins s’était imposé comme un jeu incontournable sur Switch. Le mariage entre les univers de Mario et celui des Lapins Crétins fonctionnait à merveille dans ce jeu de stratégie au tour par tour. Avec le DLC Donkey Kong Adventure, le célèbre singe de Nintendo entre dans la danse pour une toute nouvelle aventure. Au programme: une nouvelle histoire, deux nouveaux personnages, des nouvelles armes ainsi que de nouveaux mécanismes de jeu. Donkey Kong a ainsi la capacité de s’agripper à des lianes pour effectuer des longs déplacements, mais aussi de lancer des ennemis, des alliés et même des caisses explosives.

Le résultat est un DLC extrêmement riche et complet qui vous occupera pendant une dizaine d’heures. Si vous avez déjà le jeu d’origine, comptez 20 € pour cette extension qui les vaut largement. Si vous n’y avez pas encore goûté, l’édition Gold de Mario + The Lapins Crétins incluant le jeu d’origine et le DLC, fait partie des jeux indispensables sur Switch.

Splatoon 2 – Octo Expansion

L’été dernier, Splatoon avait réussi son arrivée sur Nintendo Switch. Bien que Splatoon 2 était avant tout un jeu multijoueur, il comportait une aventure dédiée aux joueurs solitaires, sympathique mais très courte. Un peu moins d’un an après son lancement, Splatoon 2 s’offre son premier DLC, baptisé Octo Expansion et disponible sur le Nintendo eShop au prix de 19,99 €. Cette extension vient combler le manque du jeu d’origine puisqu’elle propose un nouveau mode 100% solo. Vous y incarnez un nouveau personnage qui se réveille sur le quai d’une station de métro sans le moindre souvenir.

Dans ce monde souterrain, à chaque station, une épreuve vous attend et il faut la réussir pour passer à la suivante. Ces 80 niveaux, parfois très proches du mini-jeu, sont assez courts et durent rarement plus de cinq minutes. Par contre, elles mettront vos aptitudes à rude épreuve. Loin d’être indispensable, Octo Expansion permet de replonger dans l’excellent Splatoon 2 et permet de découvrir une nouvelle facette du jeu.