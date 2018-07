Plus de 100 travailleurs humanitaires tués au Soudan du Sud depuis 2013

Plus de 100 travailleurs humanitaires ont été tués depuis que la guerre civile au Soudan du Sud a éclaté en 2013, ont indiqué le Conseil de sécurité de l’ONU et le département paix et sécurité de l’Union africaine, jeudi. Dans un communiqué commun, les deux organisations affirment que 107 collaborateurs humanitaires ont perdu la vie dans le conflit, qui a commencé deux ans avant que le Soudan du Sud ne déclare son indépendance. Le pays représente un environnement « particulièrement défiant ».

Elles appellent toutes les parties à « arrêter immédiatement » de cibler les personnes fournissant une aide d’urgence.

Des représentants des Nations Unies et de l’Union africaine se sont rassemblés à New York pour un sommet annuel afin de discuter des conflits actuels et de finances.

La guerre a éclaté après que le président Salva Kiir a accusé le leader rebelle Riek Machar, qui était à ce moment député, d’ourdir un coup d’Etat.

Le conflit a fait depuis lors des dizaines de milliers de victimes et environ 4 millions de déplacés.

source: Belga