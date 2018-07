Ligue de Diamant – Record du monde sur 3.000m steeple à Monaco pour Beatrice Chepkoech (8:44.32)

La Kenyane Beatrice Chepkoech a pulvérisé le record du monde du 3000 m steeple lors de la manche de la Ligue de Diamant disputée vendredi à Monaco, dixième étape de la saison. Elle a couru en 8:44.32. Beatrice Chepkoech, qui vient d’avoir 27 ans, a battu de près de 8 secondes le record détenu jusque là par l’athlète du Bahrein Ruth Jebet depuis le 27 août 2016 à Paris en 8:52.78.

Beatrice Chepkoech a devancé l’Américaine Courtney Frerichs (9:00.85) et sa compatriote Hyvin Kiyeng (9:04.41). Elle a remporté les manches de Ligue de Diamant sur 3.000m steeple à Paris et Shanghai cette année.

Ancienne spécialiste de la route, Chepkoech, 27 ans, a pour sa part gagné 15 secondes sur son record personnel (8:59.36 le 30 juin à Paris).

Ce record mondial intervient le jour même où l’Unité d’intégrité dans l’athlétisme (AIU) a publié une liste exhaustive de 109 athlètes et dirigeants suspendus pour dopage et corruption, dont Jebet, suspendue provisoirement après la découverte d’EPO dans ses urines.

Au pied du podium du 3000 m steeple aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Chepkoech l’avait été également l’année suivante aux Mondiaux de Londres en raison d’une erreur rocambolesque de parcours.

Alors en tête du peloton après quelque 500 mètres de la finale le 11 août 2017, Chepkoech avait continué sur l’extérieur de la piste dans le dernier virage, « oubliant » la rivière placée à l’intérieur.

S’apercevant de sa bourde, la Kényane était alors revenue en arrière pour sauter la rivière, perdant une dizaine de secondes sur ses rivales.

Au prix d’un gros effort, elle avait recollé au peloton mais avait payé sa débauche d’énergie dans le final.

Source: Belga